La CAQ et Bernard Drainville

Le gouvernement Legault fait preuve d'un «mépris» sans précédent pour l'environnement, selon Luc Ferrandez.

Notre chroniqueur critique l'assouplissement des mesures environnementales, proposé par le ministre Bernard Drainville, qui souhaite ainsi réduire de moitié les délais d'évaluation environnementale.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.