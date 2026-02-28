Attaques au Moyen-Orient

Une page importante de l’histoire du Moyen-Orient est en train de se jouer avec l’intervention américaine en Iran, croit Christian Dufour.

Après plusieurs semaines de menaces, les États-Unis sont passés à l’action et ont bombardé l'Iran, une opération réalisée sans l’accord du Congrès américain.

L'Iran a pour sa part riposté avec des tirs sur les pays voisins comme le Qatar ou les Émirats arabes unis.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour analyser le conflit en Iran, samedi, au micro de Denis Lévesque.