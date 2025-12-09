Environnement: Québec veut réduire les délais

Le gouvernement du Québec souhaite réduire de moitié les délais requis pour les évaluations environnementales afin de sortir de la «camisole de force» de la bureaucratie, selon les mots du premier ministre François Legault.

Écoutez Bernard Drainville faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

M. Drainville affirme que le gouvernement remplacera l'actuelle «procédure en zigzag» par une «procédure en entonnoir» visant à centraliser la collecte d'information au début du processus.

Le ministre soutient que la complexité des procédures actuelles mène à de fréquents va-et-vient, générant de la frustration tant chez les entrepreneurs que chez les fonctionnaires.

Il cite l'exemple d'un projet où il a fallu «un mois à faire les copies papier de l'étude d'impact, pas juste d'imprimer les papiers, mais surtout de s'assurer que les 12 copies étaient identiques».