Le prix du baril de pétrole en hausse

Les frappes américaines et israéliennes en sol iranien ne sont pas sans conséquences sur le prix du baril de pétrole chez nous, notamment.

Le stratège Simon Brière soutient que si la guerre dure plus longtemps que les quatre semaines prévues par Donald Trump, les coûts du pétrole à la hausse pourraient aussi avoir un impact sur le prix de certains aliments, comme lors de la guerre en Ukraine.

M. Brière observe que les marchés boursiers sont de plus en plus «insensibles» aux guerres comme celles-là.

Écoutez le stratège de marché chez RJ O'Brien, Simon Brière, analyser ces impacts économiques au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.