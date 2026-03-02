 Aller au contenu
Économie
Le prix du baril de pétrole en hausse

Attaque américaine en Iran: «Les marchés boursiers ont bien réagi» -Simon Brière

Entendu dans

La commission

le 2 mars 2026 12:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Attaque américaine en Iran: «Les marchés boursiers ont bien réagi» -Simon Brière
Les marchés boursiers s'adaptent à la guerre États-Unis-Iran, selon Simon Brière / La Presse Canadienne / AP Photo / Seth Wenig

Les frappes américaines et israéliennes en sol iranien ne sont pas sans conséquences sur le prix du baril de pétrole chez nous, notamment.

Le stratège Simon Brière soutient que si la guerre dure plus longtemps que les quatre semaines prévues par Donald Trump, les coûts du pétrole à la hausse pourraient aussi avoir un impact sur le prix de certains aliments, comme lors de la guerre en Ukraine.

M. Brière observe que les marchés boursiers sont de plus en plus «insensibles» aux guerres comme celles-là.

Écoutez le stratège de marché chez RJ O'Brien, Simon Brière, analyser ces impacts économiques au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«Quand on parle de tensions avec l'Iran, la première chose que les marchés regardent, c'est le détroit d'Ormuz. C'est un point de passage qui est stratégique pour l'énergie mondiale. Et si les valeurs de pétrole sont affectées à tous les jours, ça peut être cinq ou 10 millions de barils par jour qui vont avoir de la misère à transiter.»

Simon Brière

