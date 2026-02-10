De nombreux changements

La saison 2026 marque le début d'une nouvelle ère en Formule 1 avec plusieurs changements à la règlementation, aux voitures et l'ajout d'une écurie.
Écoutez Alex Tagliani, ancien coureur et expert F1 à Cogeco, en discuter avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.
«Ça devrait amener beaucoup de spectacles. Au niveau technique, il y a des moteurs hybrides avec plus de puissance électrique. La gérance au niveau de ces moteurs-là va être très importante. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on va être capable de voir des pilotes faire des éclats de performance.»