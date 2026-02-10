 Aller au contenu
Sports
De nombreux changements

Saison 2026: «C'est une nouvelle ère en Formule 1»

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 février 2026 21:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Tagliani
Alex Tagliani
Saison 2026: «C'est une nouvelle ère en Formule 1»
Alex Tagliani / Cogeco Média

La saison 2026 marque le début d'une nouvelle ère en Formule 1 avec plusieurs changements à la règlementation, aux voitures et l'ajout d'une écurie. 

Écoutez Alex Tagliani, ancien coureur et expert F1 à Cogeco, en discuter avec Mario Langlois aux Amateurs de sports

«Ça devrait amener beaucoup de spectacles. Au niveau technique, il y a des moteurs hybrides avec plus de puissance électrique. La gérance au niveau de ces moteurs-là va être très importante. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on va être capable de voir des pilotes faire des éclats de performance.»

Alex Tagliani

