À l'approche de la compétition masculine

Les joueurs de l'équipe canadienne de hockey aux Jeux de Milan retiennent leur souffle à l'approche de leurs matchs.

Ces derniers ont passé une nuit blanche avant d'arriver en Italie, où leur entraîneur Jon Cooper les a fait pratiquer durant un peu plus d'une heure.

Il explique que tous les joueurs de l'équipe, dont Marchand, Suzuki, Crosby ou encore Makar, par exemple, se tiennent ensemble et sont même allés voir du patinage de vitesse «en métro, en gang».

«Il n'y a plus de rivalité, c'est le Canada», note Luc Gélinas

Écoutez Luc Gélinas, journaliste sportif pour RDS, commenter le tout, mardi, aux Amateurs de sports.