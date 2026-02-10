 Aller au contenu
Jeux de Milan
À l'approche de la compétition masculine

Les hockeyeurs du Canada se tiennent ensemble à Milan: «Il n'y a plus de rivalité»

par 98.5

0:00
15:55

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 février 2026 19:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Les hockeyeurs du Canada se tiennent ensemble à Milan: «Il n'y a plus de rivalité»
Les joueurs de l'équipe canadienne de hockey masculin passent beaucoup de temps ensemble en dehors de la glace à Milan. / La Presse Canadienne

Les joueurs de l'équipe canadienne de hockey aux Jeux de Milan retiennent leur souffle à l'approche de leurs matchs.

Ces derniers ont passé une nuit blanche avant d'arriver en Italie, où leur entraîneur Jon Cooper les a fait pratiquer durant un peu plus d'une heure. 

Il explique que tous les joueurs de l'équipe, dont Marchand, Suzuki, Crosby ou encore Makar, par exemple, se tiennent ensemble et sont même allés voir du patinage de vitesse «en métro, en gang».

«Il n'y a plus de rivalité, c'est le Canada», note Luc Gélinas

Écoutez Luc Gélinas, journaliste sportif pour RDS, commenter le tout, mardi, aux Amateurs de sports.

Vous aimerez aussi

Canada contre États-Unis: «C'est une défaite qui fait mal et qui parle»
Les amateurs de sports
Canada contre États-Unis: «C'est une défaite qui fait mal et qui parle»
0:00
8:53
Défaite de 5-0 face aux États-Unis: «Le Canada doit être capable de rebondir»
Les amateurs de sports
Défaite de 5-0 face aux États-Unis: «Le Canada doit être capable de rebondir»
0:00
7:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Saison 2026: «C'est une nouvelle ère en Formule 1»
Rattrapage
De nombreux changements
Saison 2026: «C'est une nouvelle ère en Formule 1»
Hockey masculin: «La méthode canadienne, c'est d'appliquer le système de jeu dès le départ et d'y être fidèle»
Rattrapage
Jeux de Milan
Hockey masculin: «La méthode canadienne, c'est d'appliquer le système de jeu dès le départ et d'y être fidèle»
CF Montréal: «Ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain» -Hassoun Camara
Rattrapage
Malgré des années difficiles
CF Montréal: «Ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain» -Hassoun Camara
Canada contre États-Unis: «C'est une défaite qui fait mal et qui parle»
Rattrapage
Jeux de Milan
Canada contre États-Unis: «C'est une défaite qui fait mal et qui parle»
«Marc Gagnon dit que c'est la meilleure équipe que le Canada a enlignée en courte piste»
Rattrapage
Jeux de Milan
«Marc Gagnon dit que c'est la meilleure équipe que le Canada a enlignée en courte piste»
Défaite de 5-0 face aux États-Unis: «Le Canada doit être capable de rebondir»
Rattrapage
Jeux de Milan
Défaite de 5-0 face aux États-Unis: «Le Canada doit être capable de rebondir»
Médaille d'argent pour le Canada et entrée en scène de Mikaël Kingsbury et Julien Viel
Rattrapage
Jeux de Milan
Médaille d'argent pour le Canada et entrée en scène de Mikaël Kingsbury et Julien Viel
Victoire italienne au hockey féminin: «On s'est présenté en étant underdogs»
Rattrapage
L'entraîneur de l'équipe d'Italie est québécois
Victoire italienne au hockey féminin: «On s'est présenté en étant underdogs»
L'attaquant Noah Streit débarque avec le CF Montréal
Rattrapage
À l'aube de la nouvelle saison
L'attaquant Noah Streit débarque avec le CF Montréal
Rocket de Laval: «Ça va bien, l'équipe est en première place de la division Nord» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Fiche de 4-1-1 lors du dernier voyage
Rocket de Laval: «Ça va bien, l'équipe est en première place de la division Nord» -Stéphane Leroux
Une pratique à huis clos pour l'équipe canadienne de hockey masculin
Rattrapage
Jeux de Milan
Une pratique à huis clos pour l'équipe canadienne de hockey masculin
Jeux de Milan: «Il y a une belle atmosphère ici» -Jean-Michel Dufaux
Rattrapage
Il s'est déplacé en Italie
Jeux de Milan: «Il y a une belle atmosphère ici» -Jean-Michel Dufaux
Carrière de Valérie Maltais: «C'est 5 840 jours à donner le meilleur de soi-même»
Rattrapage
Médaillée de bronze aux Jeux de Milan
Carrière de Valérie Maltais: «C'est 5 840 jours à donner le meilleur de soi-même»
Trios de l'équipe canadienne de hockey: «Je suis très surpris» -Tony Marinaro
Rattrapage
Jeux de Milan
Trios de l'équipe canadienne de hockey: «Je suis très surpris» -Tony Marinaro