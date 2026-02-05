 Aller au contenu
Hockey
Le CH avant la pause des Jeux de Milan

«Le Canadien n'a pas besoin d'un deuxième centre pour aller en séries» -Martin McGuire

par 98.5

0:00
20:46

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 février 2026 19:07

Avec

Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Martin McGuire / Cogeco Média

À l'aube de la pause des Jeux de Milan, les Canadiens de Montréal affichent une forme étincelante, cumulant 108 points sur ses 83 derniers matchs. 

Dany Dubé et Martin McGuire soulignent que l'équipe rivalise désormais avec l'élite de la ligue, grâce à une stabilité retrouvée devant le filet et l'émergence de jeunes talents comme Lane Hutson et Nick Suzuki.

Malgré la perte de Brayden Point pour Équipe Canada, les experts demeurent optimistes, estimant que Suzuki possède la résilience nécessaire pour s'intégrer au système de Jon Cooper. 

Le futur s'annonce brillant avec le trio Demidov-Hutson-Slafkovsky en pleine ascension.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé du Hockey des Canadiens à Cogeco Média brosser le portrait de l'équipe, jeudi. 

«Le Canadien n'a pas besoin d'un deuxième centre pour aller en séries. Ce qui est important, c'est de voir de quel bois se chauffe Oliver Kapanen quand c'est quatre de sept.»

Martin McGuire

