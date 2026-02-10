Jeux de Milan

L'équipe américaine de hockey féminin a été sans pitié pour le Canada mardi. Les Américaines ont signé un gain convaincant de 5 à 0.

Marie-Philip Poulin, la capitaine de l'équipe canadienne, n'a pas participé au match après s'être blessée la veille.

Que faut-il retenir de cette défaite? Est-ce que le Canada peut avoir espoir de décrocher l'or?

Écoutez Danièle Sauvageau, directrice générale de la Victoire de Montréal et de l'équipe féminine italienne, au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports.