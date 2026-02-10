La pression était forte sur l'équipe canadienne en patinage de vitesse courte piste. Elle a toutefois réussi à décrocher une médaille d'argent lors de l'épreuve de relais par équipe mixte.

Écoutez Philippe Gagnon, analyste sportif et médaillé paralympique, qui revient sur la journée aux Jeux de Milan avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Sujets abordés