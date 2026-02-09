À l'aube de la nouvelle saison

L'attaquant Noah Streit du FC Bâle débarque à Montréal. Il a paraphé un contrat avec le CF jusqu'en 2028-2029 avec une option pour la saison suivante.

Quel impact aura-t-il au sein de l'équipe?

Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer à Cogeco, avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.