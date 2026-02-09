À l'aube de la nouvelle saison

L'attaquant Noah Streit du FC Bâle débarque à Montréal. Il a paraphé un contrat avec le CF jusqu'en 2028-2029 avec une option pour la saison suivante.
Quel impact aura-t-il au sein de l'équipe?
Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer à Cogeco, avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.
«On est allé chercher un joueur du côté plus offensif. Il va pouvoir jouer sur les couloirs et apporter, on l'espère, un punch à cette attaque et aider un joueur comme Prince Uwusu pour lui enlever un peu de pression et ne pas compter sur seulement un homme pour compter les buts et être la menace.»
Le CF Montréal disputera un match préparatoire mardi soir contre Philadelphie.