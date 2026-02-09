Tony Marinaro est particulièrement de bonne humeur en ce lundi. Pourquoi? Parce qu'il a gagné son pari. Il a prédit le score exact du Super Bowl (29-13) et cela lui a rapporté 1 250$.

Il ne cache toutefois pas qu'il a trouvé le match assez ennuyant.

Il commente également les trios de l'équipe canadienne masculine aux Jeux de Milan alors que Nick Suzuki se retrouve à l'aile aux côtés de Nathan MacKinnon et Brad Marchand.

Est-ce que les trios qu'on a vus à l'entraînement vont donner de bons résultats? Tony Marinaro n'en est pas convaincu...

Écoutez Tony Marinaro commenter une foule de sujets au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Autre sujet abordé