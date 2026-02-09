Médaillée de bronze aux Jeux de Milan

La patineuse québécoise Valérie Maltais a certainement retenu l'attention pendant la fin de semaine aux Jeux de Milan. Celle qui en est à ses cinquièmes jeux à remporter la médaille de bronze en patinage de vitesse longue piste au 3 000 mètres.
Il s'agissait de la première médaille du Canada aux Jeux de Milan.
Écoutez Philippe Gagnon, analyste sportif et médaillé paralympique, parler de la carrière impressionnante de l'athlète avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.
«Ça fait 16 ans qu'elle est au sommet de son art, qu'elle demande le maximum à son corps, à sa tête, à son environnement. Si on fait les mathématiques, c'est 5 840 jours à donner le meilleur de soi-même.»
Source: Cogeco Média
Philippe Gagnon parle notamment de sa transition du patinage courte piste vers le patinage longue piste et des principales différences entre ces deux disciplines.
Autres sujets abordés
- La chute de Lindsey Vonn;
- Les différences de règlements entre les sports acrobatiques et d'autres disciplines plus strictes.