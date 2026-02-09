Médaillée de bronze aux Jeux de Milan

La patineuse québécoise Valérie Maltais a certainement retenu l'attention pendant la fin de semaine aux Jeux de Milan. Celle qui en est à ses cinquièmes jeux à remporter la médaille de bronze en patinage de vitesse longue piste au 3 000 mètres.

Il s'agissait de la première médaille du Canada aux Jeux de Milan.

Écoutez Philippe Gagnon, analyste sportif et médaillé paralympique, parler de la carrière impressionnante de l'athlète avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.