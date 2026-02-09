 Aller au contenu
Hockey
Fiche de 4-1-1 lors du dernier voyage

Rocket de Laval: «Ça va bien, l'équipe est en première place de la division Nord» -Stéphane Leroux

par 98.5 Sports

le 9 février 2026 20:38

Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux / Cogeco Média

Le club-école des Canadiens de Montréal, le Rocket de Laval, revient de son plus long voyage sur la route de la saison et s'en tire avec une fiche de quatre victoires, une défaite et une défaite en prolongation.

Le Rocket occupe maintenant le premier rang de la division Nord.

C'est maintenant la pause pour le match des étoiles, qui aura lieu mercredi. Trois joueurs représenteront l'équipe en plus de l'entraîneur Pascal Vincent.

Écoutez Stéphane Leroux, expert du hockey junior au RDS.ca et collaborateur à Cogeco, avec Mario Langlois aux Amateurs de sports

