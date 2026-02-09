Fiche de 4-1-1 lors du dernier voyage

Le club-école des Canadiens de Montréal, le Rocket de Laval, revient de son plus long voyage sur la route de la saison et s'en tire avec une fiche de quatre victoires, une défaite et une défaite en prolongation.

Le Rocket occupe maintenant le premier rang de la division Nord.

C'est maintenant la pause pour le match des étoiles, qui aura lieu mercredi. Trois joueurs représenteront l'équipe en plus de l'entraîneur Pascal Vincent.

Écoutez Stéphane Leroux, expert du hockey junior au RDS.ca et collaborateur à Cogeco, avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.