Le Canada a obtenu une troisième médaille mardi aux Jeux de Milan. Le pays a obtenu la deuxième place lors de l'épreuve de patinage de vitesse courte piste, relais par équipe mixte.

En ski acrobatique, Mikaël Kingsbury et Julien Viel ont accédé à la finale.

La journée s'est moins bien passée pour l'équipe canadienne de hockey féminin qui a perdu par la marque de 5-0 face aux États-Unis. Le match s'est déroulé sans la capitaine Marie-Philip Poulin, blessée.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa faire le résumé de la journée aux Jeux de Milan, mardi, avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.