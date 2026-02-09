 Aller au contenu
Hockey
Jeux de Milan

«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»

par 98.5 Sports

0:00
9:12

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 9 février 2026 21:47

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
La capitaine Marie-Philip Poulin s'est blessée lors du match contre la Tchéquie lundi aux Jeux de Milan. / La Presse Canadienne

L'équipe canadienne de hockey féminin a vaincu la Tchéquie par la marque de 5 à 1 lors des Jeux de Milan lundi, mais c'est la blessure à Marie-Philip Poulin qui retient l'attention.

La capitaine a dû quitter le match et on ignore si elle pourra disputer le prochain match.

Écoutez Isabelle Ethier, pionnière du hockey féminin, qui commente la performance de l'équipe canadienne de hockey féminin, à Bonsoir les sportifs

«La victoire et comment l'équipe est sortie, ça m'a rassurée, mais je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin. Elle a une importance capitale pour cette équipe. C'est capitaine Clutch, on la connait, on le sait qu'elle est bonne offensivement, défensivement. Depuis 2010, depuis Vancouver, c'est celle qui fait les buts qui font la différence.»

Isabelle Ethier

Isabelle Ethier parle également de l'importance du match à venir entre le Canada et les États-Unis et de la rivalité entre les deux équipes.

Vous aimerez aussi

Rocket de Laval: «Ça va bien, l'équipe est en première place de la division Nord» -Stéphane Leroux
Les amateurs de sports
Rocket de Laval: «Ça va bien, l'équipe est en première place de la division Nord» -Stéphane Leroux
0:00
8:11
Bagarre au hockey:«Un jour, il n'y en aura plus.Je pense que c'est inévitable»
Les amateurs de sports
Bagarre au hockey:«Un jour, il n'y en aura plus.Je pense que c'est inévitable»
0:00
40:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Rattrapage
Basketball
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
Rattrapage
Filosa en rafale
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
Rattrapage
Journalistes de l'étranger et du marché anglophone
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
Rattrapage
Victoire de 4 à 2
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sabres
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Rattrapage
À huit points d'une place en séries
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Rattrapage
Filosa en rafale
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Rattrapage
Rumeurs
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sénateurs
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
«Je me sens plus près de la maison» -Alexandre Texier
Rattrapage
Deux années de plus à Montréal
«Je me sens plus près de la maison» -Alexandre Texier
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention