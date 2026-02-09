L'équipe canadienne de hockey féminin a vaincu la Tchéquie par la marque de 5 à 1 lors des Jeux de Milan lundi, mais c'est la blessure à Marie-Philip Poulin qui retient l'attention.

La capitaine a dû quitter le match et on ignore si elle pourra disputer le prochain match.

Écoutez Isabelle Ethier, pionnière du hockey féminin, qui commente la performance de l'équipe canadienne de hockey féminin, à Bonsoir les sportifs.