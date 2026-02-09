L'équipe canadienne de hockey féminin a vaincu la Tchéquie par la marque de 5 à 1 lors des Jeux de Milan lundi, mais c'est la blessure à Marie-Philip Poulin qui retient l'attention.
La capitaine a dû quitter le match et on ignore si elle pourra disputer le prochain match.
Écoutez Isabelle Ethier, pionnière du hockey féminin, qui commente la performance de l'équipe canadienne de hockey féminin, à Bonsoir les sportifs.
«La victoire et comment l'équipe est sortie, ça m'a rassurée, mais je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin. Elle a une importance capitale pour cette équipe. C'est capitaine Clutch, on la connait, on le sait qu'elle est bonne offensivement, défensivement. Depuis 2010, depuis Vancouver, c'est celle qui fait les buts qui font la différence.»
Isabelle Ethier parle également de l'importance du match à venir entre le Canada et les États-Unis et de la rivalité entre les deux équipes.