Jeux de Milan
Jeux de Milan

Canada contre États-Unis: «C'est une défaite qui fait mal et qui parle»

par 98.5 Sports

0:00
8:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 février 2026 19:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu
Canada contre États-Unis: «C'est une défaite qui fait mal et qui parle»
Patricia Ann Beaulieu / Cogeco Média

La défaite de l'équipe canadienne de hockey féminin face aux États-Unis aux Jeux de Milan fait beaucoup réagir mardi. Les Américaines ont été dominantes et ont gagné le match par la marque de 5 à 0.

Jamais le Canada n'avait perdu par un écart aussi grand en hockey féminin depuis le début de sa participation aux jeux.

Il s'agit également d'une septième défaite consécutive du Canada contre les Américaines sur la scène internationale. 

Écoutez Patricia Ann Beaulieu, chroniqueuse de sport féminin à Cogeco, discuter avec Mario Langlois aux Amateurs de sports

Elle a écouté le match dans un bar du Grand Montréal en compagnie de joueuses de la Victoire de Montréal. 

