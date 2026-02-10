La défaite de l'équipe canadienne de hockey féminin face aux États-Unis aux Jeux de Milan fait beaucoup réagir mardi. Les Américaines ont été dominantes et ont gagné le match par la marque de 5 à 0.

Jamais le Canada n'avait perdu par un écart aussi grand en hockey féminin depuis le début de sa participation aux jeux.

Il s'agit également d'une septième défaite consécutive du Canada contre les Américaines sur la scène internationale.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu, chroniqueuse de sport féminin à Cogeco, discuter avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Elle a écouté le match dans un bar du Grand Montréal en compagnie de joueuses de la Victoire de Montréal.