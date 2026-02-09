L'entraîneur de l'équipe d'Italie est québécois

«On voulait s'assurer de laisser notre empreinte rapidement», souligne le Québécois et entraîneur de l'équipe italienne de hockey féminin Éric Bouchard.

La formation d'Éric Bouchard a d'ores et déjà connu deux victoires lui assurant une place aux quarts de finale lors des Jeux de Milan.

Ces gains sont historiques, explique-t-il, considérant que les Italiennes n'étaient pas pressenties comme étant particulièrement menaçantes de prime à bord.

«On s'est présentés en sachant qu'on était “underdogs”», mentionne l'entraîneur.

