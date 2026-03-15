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Hockey
Défaite de 4 à 3 face aux Ducks

«J'aurais aimé finir la semaine sur une meilleure note. C'est décevant»

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 15 mars 2026 22:24

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«J'aurais aimé finir la semaine sur une meilleure note. C'est décevant»
Martin St-Louis s'est dit déçu de la gestion du risque de son équipe en fin de rencontre. / La Presse Canadienne

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Ducks, dimanche soir.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «On a donné des chances en fin de match qu'on n'avait pas besoin de donner [...] Je trouve qu'on a pas bien géré le risque par rapport au pointage»;
  • «Fowler a fait de gros arrêts, mais on fait une grosse erreur et on leur donne un but. J'aurais aimé finir la semaine sur une meilleure note. C'est décevant»;
  • «Le hockey c'est un sport d'erreurs. Si tu regardes leurs buts, c'est des erreurs dans notre structure de jeu»;
  • «Une structure, c'est pas un ou deux joueurs, c'est cinq joueurs. Quand on n'applique notre système de jeu, on ne fait pas d'erreur»;
  • Sur la gestion du risque en fin de match:«C'est une ligne fine entre avoir faim de gagner et avoir peur de perdre. On a des joueurs qui sont habitués d'avoir faim de gagner.»

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