Défaite de 4 à 3 face aux Ducks

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Ducks, dimanche soir.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «On a donné des chances en fin de match qu'on n'avait pas besoin de donner [...] Je trouve qu'on a pas bien géré le risque par rapport au pointage»;
- «Fowler a fait de gros arrêts, mais on fait une grosse erreur et on leur donne un but. J'aurais aimé finir la semaine sur une meilleure note. C'est décevant»;
- «Le hockey c'est un sport d'erreurs. Si tu regardes leurs buts, c'est des erreurs dans notre structure de jeu»;
- «Une structure, c'est pas un ou deux joueurs, c'est cinq joueurs. Quand on n'applique notre système de jeu, on ne fait pas d'erreur»;
- Sur la gestion du risque en fin de match:«C'est une ligne fine entre avoir faim de gagner et avoir peur de perdre. On a des joueurs qui sont habitués d'avoir faim de gagner.»