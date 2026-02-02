Marc-Antoine Dequoy prend sa retraite

Marc-Antoine Dequoy, le maraudeur des Alouettes de Montréal, a annoncé sa retraite, luindi, à l'âge de 31 ans, après cinq saisons dans la Ligue canadienne de football.
Écoutez Jean St-Onge, commentateur des matchs des Alouettes de Montréal à Cogeco, en discuter au micro de Philippe Cantin.
«Est-ce qu'il a jugé que ça ne valait pas la peine de continuer d'user son corps? Il me disait qu'en deuxième moitié de saison, les joueurs de football ne sont jamais vraiment à 100 %. Il s'est peut-être dit que le rapport qualité-prix, entre l'effort, les blessures, ne valait pas nécessairement la peine.»