Marc-Antoine Dequoy prend sa retraite

Marc-Antoine Dequoy, le maraudeur des Alouettes de Montréal, a annoncé sa retraite, luindi, à l'âge de 31 ans, après cinq saisons dans la Ligue canadienne de football.

