 Aller au contenu
Football
Marc-Antoine Dequoy prend sa retraite

«Il s'est peut-être dit que le rapport qualité-prix n'en valait pas la peine»

par 98.5 Sports

0:00
5:53

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 février 2026 17:13

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean St-Onge
Jean St-Onge
«Il s'est peut-être dit que le rapport qualité-prix n'en valait pas la peine»
Marc-Antoine Dequoy / PC/hristopher Katsarov

Marc-Antoine Dequoy, le maraudeur des Alouettes de Montréal, a annoncé sa retraite, luindi, à l'âge de 31 ans, après cinq saisons dans la Ligue canadienne de football.

Écoutez Jean St-Onge, commentateur des matchs des Alouettes de Montréal à Cogeco, en discuter au micro de Philippe Cantin.

«Est-ce qu'il a jugé que ça ne valait pas la peine de continuer d'user son corps? Il me disait qu'en deuxième moitié de saison, les joueurs de football ne sont jamais vraiment à 100 %. Il s'est peut-être dit que le rapport qualité-prix, entre l'effort, les blessures, ne valait pas nécessairement la peine.»

Jean St-Onge

Vous aimerez aussi

Seahawks et Patriots en route vers le Super Bowl 60
Lagacé le matin
Seahawks et Patriots en route vers le Super Bowl 60
0:00
5:40
Rams-Seahawks: «C'était tout qu'un duel de quart-arrière !»
Les amateurs de sports
Rams-Seahawks: «C'était tout qu'un duel de quart-arrière !»
0:00
7:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Cole Caufield toujours ignoré par l'équipe américaine
Rattrapage
Hockey
Cole Caufield toujours ignoré par l'équipe américaine
Où se trouvent les athlètes dans les jours précédant leur première épreuve?
Rattrapage
Jeux olympiques
Où se trouvent les athlètes dans les jours précédant leur première épreuve?
Après la filière batterie, la filière aquaculture?
Rattrapage
Économie
Après la filière batterie, la filière aquaculture?
«Epstein faisait la traite de jeunes femmes de 14 ans» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Laisser tomber l'affaire Epstein, dit Trump
«Epstein faisait la traite de jeunes femmes de 14 ans» -Valérie Beaudoin
«L'éléphant dans la pièce pour Pierre Poilievre demeure Donald Trump»
Rattrapage
Congrès du Parti conservateur du Canada
«L'éléphant dans la pièce pour Pierre Poilievre demeure Donald Trump»
«Ils annoncent leurs couleurs sans tenir compte de la situation financière»
Rattrapage
Priorités de Drainville et de Fréchette
«Ils annoncent leurs couleurs sans tenir compte de la situation financière»
«Mon moral est extrêmement affecté» -Simon-Olivier Fecteau
Rattrapage
Plusieurs jours sans activité physique
«Mon moral est extrêmement affecté» -Simon-Olivier Fecteau
Steven Spielberg se joint un club sélect
Rattrapage
Le club EGOT
Steven Spielberg se joint un club sélect
«C'est émouvant et fait sans filtres» -Biz
Rattrapage
Documentaire Toucher: sexe, handicaps et tabous
«C'est émouvant et fait sans filtres» -Biz
«Les véhicules sont de plus en plus lourds» -Benoit Charette
Rattrapage
Nids-de-poule à Montréal
«Les véhicules sont de plus en plus lourds» -Benoit Charette
Un autre féminicide? «Plusieurs éléments pointent vers ce genre d'histoire»
Rattrapage
Deux personnes retrouvées mortes à Brossard
Un autre féminicide? «Plusieurs éléments pointent vers ce genre d'histoire»
Sécurité renforcée pour le Tricolore à Minneapolis sous tension
Rattrapage
Canadiens-Wild au Minnesota
Sécurité renforcée pour le Tricolore à Minneapolis sous tension
Virage à droite: «Je me suis dit qu’il faut que quelqu'un fasse quelque chose»
Rattrapage
Roxane Milot tentera de succéder à Manon Massé
Virage à droite: «Je me suis dit qu’il faut que quelqu'un fasse quelque chose»
Les Grammys s'enflamment: Bad Bunny et la politique à l'honneur
Rattrapage
Les musiciens, plus libres que les comédiens?
Les Grammys s'enflamment: Bad Bunny et la politique à l'honneur