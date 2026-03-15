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Hockey
Le commentaire de Dany

Deux buts rapides, des tirs bloqués et Dach blessé

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 15 mars 2026 21:07

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Deux buts rapides, des tirs bloqués et Dach blessé
Dany Dubé / Cogeco Média

Les Canadiens sont revenus de l'arrière en inscrivant deux buts rapides dans les premières minutes de la deuxième période.

Dany Dubé analyse le jeu du Tricolore, soulignant le nombre élevé de tirs bloqués lors du deuxième engagement.

Blessé à l'épaule, Kirby Dach n'est pas revenu dans le match. L'attaquant semblait en douleur après avoir encaissé une solide mise en échec de Jeffrey Viel en première période.

Finalement, nos analystes commentent la course au trophée Calder et se penchent sur les meilleurs buteurs chez les recrues: Beckett Sennecke, Matthew Schaeffer et Oliver Kapanen sont à égalité avec 20 buts chacun. 

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, dimanche, lors du deuxième entracte du match Ducks-Canadiens.

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