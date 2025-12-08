Le financement des arts

Le débat sur la nomination du ministre fédéral de la Culture révèle une grande détresse financière chez les artistes québécois, souvent contraints d'accepter des honneurs et financements d'Ottawa.

Biz critique la «génuflexion» de certains organismes, soulignant que le bailleur de fonds oriente toujours la culture.

Il dénonce particulièrement les formulaires d'auto-identification de Téléfilm Canada, jugés intrusifs et discriminatoires, qui encouragent l'autocensure.

Illustrant son propos, il raconte avoir refusé une nomination au prix du Gouverneur général par conviction souverainiste, affirmant que les artistes doivent rester libres de créer et ne doivent allégeance qu'à leur art, jamais à l'État.

Écoutez Biz, libéré sur parole, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.