L'humoriste Phil Roy animera la 27e édition du Gala Québec Cinéma, qui s'annonce «corrosif».

Un mandat lui a été confié en ce sens pour ajouter du piquant à la soirée qui se déroulera le 7 décembre prochain.

Écoutez Phil Roy, humoriste, aborder les coulisses du gala Québec Cinéma au micro de Philippe Cantin, mercredi.

Phil Roy mentionne entre autres qu'il est beaucoup moins impliqué cette année dans les sketchs, les présentations en duo ou encore en ce qui a trait à la mise en scène, ce qui lui permet de travailler davantage sur ses blagues.

Selon lui, «ça a été une bonne année pour le cinéma québécois», expliquant que le film Berger l'a particulièrement marqué en 2025.