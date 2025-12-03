Un bulletin de 4e pour l'admission au secondaire

On apprenait dans La Presse mercredi matin que des écoles secondaires exigent le bulletin de 4e année pour l’admission des élèves.

Cette pratique est alarmante aux yeux de plusieurs parents qui s'inquiètent pour la santé mentale de leurs jeunes. Le stress généré par un tel processus de sélection serait un poids beaucoup trop lourd à porter pour ces enfants.

Écoutez à ce sujet Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec, au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier estime que cette exigence basée sur les notes est trop précoce et stressante pour les élèves, soulignant que la pression vient surtout des parents et que ce système ne favorise pas réellement la persévérance scolaire.

Martel suggère des alternatives comme des entrevues ou des loteries, plutôt que la sélection stricte par les résultats scolaires.