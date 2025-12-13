 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas

«Que des personnes âgées soient mortes dans le froid, c'est terrible»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 décembre 2025 07:29

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

«Que des personnes âgées soient mortes dans le froid, c'est terrible»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Caroline Bertrand, Daphnée Malboeuf et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«Moi, j'en reviens pas que trois personnes âgées sont mortes dans le froid. Un homme de 78 ans est resté coincé à l'extérieur de son immeuble, une femme de 84 ans qui habitait dans une résidence a été retrouvée morte dans la rue par un déneigeur, et, au début de la semaine, une femme de 88 ans a été retrouvée morte à Laval. D'imaginer que des personnes âgées sont mortes dans le froid. C'est une mort terrible qu'on ne souhaiterait évidemment à personne.»

Stéphane Leclair

