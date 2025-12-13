«Moi, j'en reviens pas que trois personnes âgées sont mortes dans le froid. Un homme de 78 ans est resté coincé à l'extérieur de son immeuble, une femme de 84 ans qui habitait dans une résidence a été retrouvée morte dans la rue par un déneigeur, et, au début de la semaine, une femme de 88 ans a été retrouvée morte à Laval. D'imaginer que des personnes âgées sont mortes dans le froid. C'est une mort terrible qu'on ne souhaiterait évidemment à personne.»