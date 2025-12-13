À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
«Moi, j'en reviens pas que trois personnes âgées sont mortes dans le froid. Un homme de 78 ans est resté coincé à l'extérieur de son immeuble, une femme de 84 ans qui habitait dans une résidence a été retrouvée morte dans la rue par un déneigeur, et, au début de la semaine, une femme de 88 ans a été retrouvée morte à Laval. D'imaginer que des personnes âgées sont mortes dans le froid. C'est une mort terrible qu'on ne souhaiterait évidemment à personne.»