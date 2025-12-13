C'est en ce samedi 13 décembre que se tient la Guignolée des centres de pédiatrie sociale, qui offrent des services de santé globale et donnent des outils aux jeunes pour qu'ils puissent se réaliser pleinement.

Écoutez Patrick Coiteux, directeur du centre spécialisé de pédiatrie sociale le Garage à musique, qui mise sur la musique et l'accompagnement scolaire, en discuter au micro de Denis Lévesque.