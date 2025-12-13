C'est en ce samedi 13 décembre que se tient la Guignolée des centres de pédiatrie sociale, qui offrent des services de santé globale et donnent des outils aux jeunes pour qu'ils puissent se réaliser pleinement.
Écoutez Patrick Coiteux, directeur du centre spécialisé de pédiatrie sociale le Garage à musique, qui mise sur la musique et l'accompagnement scolaire, en discuter au micro de Denis Lévesque.
«Ce sont des suivis médicaux et psychosociaux. Bien sûr, il y a un soutien aux parents et de l'aide à l'école pour les retards, les comportements, le décrochage. C'est 12 000 enfants qui sont suivis. Au Garage à musique, on en voit près de 500. Et on fait du dépistage auprès de cinq écoles dans le quartier. Il y a une confiance qui se crée plus rapidement, donc ça permet un suivi rapide et efficace auprès des familles. Le fait de les voir jusqu'à 8 h, 10 h par semaine, ça fait une grosse différence dans leur milieu de vie.»