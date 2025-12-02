Hiver hâtif

On gèle et la neige est demeurée au sol beaucoup plus tôt que d'ordinaire cette année.
Donc, l'esprit de Noël est-il présent plus tôt cette année?
Écoutez la chroniqueuse Maude Goyer à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des chutes de neige exceptionnelles (35 cm contre 15,4 cm en moyenne) jusqu'ici;
- L'ambiance festive mène à des achats précoces de sapins et des vêtements d’hiver;
- On prépare déjà la bouffe pour le 24 et le 25 décembre;
- Une hausse de l’achalandage, stimulée par le REM, qui a généré 60 % d’achalandage supplémentaire au Centre Eaton lors de l’ouverture de l’antenne Deux-Montagnes.