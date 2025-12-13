Système des pourboires au Québec

La chroniqueuse Myriam Ségal souhaitait profiter de sa chronique du samedi au micro de Denis Lévesque pour se prononcer sur le fonctionnement du système de pourboires au Québec.
Écoutez sa prise de position à l'émission Signé Lévesque.
«Quand je vais au restaurant, ça finit toujours par une agression caractérisée sur mon portefeuille. Je suis un petit peu tanné de ça. Ce qui est tout croche, c'est le concept même du pourboire comme on l'a au Québec actuellement. Quand je vais dans un fast-food, on me demande de payer avant d'avoir ma poutine. On me demande combien je veux laisser en pourboire. Je n'ai pas eu le service. Comment veux-tu que je le juge?»