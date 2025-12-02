Prix de revente de billets

On le sait, le prix des billets de revente de concerts ou de rencontres sportives sont indécents.
Le gouvernement vient de déposer un projet de loi pour protéger les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne.
Écoutez à ce sujet le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, au micro de Philippe Cantin.
Le ministre veut imposer la transparence sur les sites de revente, et ce, pour des sites étrangers comme Ticketmaster ou Live Nation.
«On se retrouve avec des sites de revente qui viennent charger très cher pour la revente de billets de spectacles, alors que parfois, ils n'ont même pas le billet en leur possession, dit-il. Et les consommateurs québécois, souvent, se retrouvent sur le site web d'un site de revente et ils ne le savent même pas parce qu'ils ne sont pas informés.»
«Les revendeurs devront avoir désormais l'autorisation du producteur du spectacle pour mettre en vente un billet en revente. Il faut s'assurer que lorsqu'un prix d'un billet est à 50 $, le consommateur ne se retrouve pas à le payer quatre ou cinq ou six ou sept fois le prix, et surtout, qu'il ne le sache pas. Parce que bien souvent, c'est ça le problème. La personne achète un billet de 200 $ alors que son prix original est de 50$, puis il pense être sur la billetterie officielle. Alors, on va vraiment avoir une fenêtre qui va dire que si vous êtes sur un site de revendre, vous pourriez trouver un billet moins cher ailleurs.»