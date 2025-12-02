 Aller au contenu
Politique
Prix de revente de billets

Québec veut protéger les consommateurs envers les prix indécents

par 98.5 Sports

0:00
9:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 décembre 2025 16:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Québec veut protéger les consommateurs envers les prix indécents
Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

On le sait, le prix des billets de revente de concerts ou de rencontres sportives sont indécents. 

Le gouvernement vient de déposer un projet de loi pour protéger les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne.

Écoutez à ce sujet le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, au micro de Philippe Cantin.

Le ministre veut imposer la transparence sur les sites de revente, et ce, pour des sites étrangers comme Ticketmaster ou Live Nation.

«On se retrouve avec des sites de revente qui viennent charger très cher pour la revente de billets de spectacles, alors que parfois, ils n'ont même pas le billet en leur possession, dit-il. Et les consommateurs québécois, souvent, se retrouvent sur le site web d'un site de revente et ils ne le savent même pas parce qu'ils ne sont pas informés.»

«Les revendeurs devront avoir désormais l'autorisation du producteur du spectacle pour mettre en vente un billet en revente. Il faut s'assurer que lorsqu'un prix d'un billet est à 50 $, le consommateur ne se retrouve pas à le payer quatre ou cinq ou six ou sept fois le prix, et surtout, qu'il ne le sache pas. Parce que bien souvent, c'est ça le problème. La personne achète un billet de 200 $ alors que son prix original est de 50$, puis il pense être sur la billetterie officielle. Alors, on va vraiment avoir une fenêtre qui va dire que si vous êtes sur un site de revendre, vous pourriez trouver un billet moins cher ailleurs.»

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette

Vous aimerez aussi

Steven Guilbault à TLMEP: «Stratégique, mais authentique»
La commission
Steven Guilbault à TLMEP: «Stratégique, mais authentique»
0:00
8:30
Réforme du régime syndical: «C’est revanchard de la part de la CAQ»
Lagacé le matin
Réforme du régime syndical: «C’est revanchard de la part de la CAQ»
0:00
7:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La Banque Laurentienne est finalement vendue
Rattrapage
Une longue saga se termine
La Banque Laurentienne est finalement vendue
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
L'esprit de Noël précoce cette année
Rattrapage
Hiver hâtif
L'esprit de Noël précoce cette année
«C'est comme si les libéraux étaient dans le trouble dans Westmount»
Rattrapage
Les Républicains en difficulté au Tennessee
«C'est comme si les libéraux étaient dans le trouble dans Westmount»
Marc Miller «devrait arrêter de penser tout haut» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Propos sur le déclin du français
Marc Miller «devrait arrêter de penser tout haut» -Dimitri Soudas
Les appuis à Pablo Rodriguez chez les sympathisants libéraux fondent
Rattrapage
Nouveau coup de sonde
Les appuis à Pablo Rodriguez chez les sympathisants libéraux fondent
Le proverbial match de quatre points
Rattrapage
Canadiens-Sénateurs
Le proverbial match de quatre points
Loi 2: «Ce qui ne passe vraiment pas, c'est l'ajout de patients»
Rattrapage
Les médecins poursuivront-ils leur métier?
Loi 2: «Ce qui ne passe vraiment pas, c'est l'ajout de patients»
Avatar 3: «Du point de vue de la technologie, c'est une vraie performance»
Rattrapage
La première du film présentée à Hollywood
Avatar 3: «Du point de vue de la technologie, c'est une vraie performance»
Prudence sur les routes pour le retour à la maison
Rattrapage
Conditions météorologiques difficiles
Prudence sur les routes pour le retour à la maison
Tarifs d'Hydro-Québec: le gouvernement Legault tiendra-t-il sa promesse?
Rattrapage
Facture
Tarifs d'Hydro-Québec: le gouvernement Legault tiendra-t-il sa promesse?
Situation mondiale: «Poutine s'en fout comme de l'an 40»
Rattrapage
Propos sur l'Europe
Situation mondiale: «Poutine s'en fout comme de l'an 40»
«Revue et corrigée» fête ses 20 ans d'existence
Rattrapage
Présenté au Théâtre du Rideau Vert
«Revue et corrigée» fête ses 20 ans d'existence
Crise au PLQ : Pablo Rodriguez tente-t-il de faire diversion?
Rattrapage
Expulsion de Marwah Rizqy
Crise au PLQ : Pablo Rodriguez tente-t-il de faire diversion?