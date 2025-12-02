Prix de revente de billets

On le sait, le prix des billets de revente de concerts ou de rencontres sportives sont indécents.

Le gouvernement vient de déposer un projet de loi pour protéger les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne.

Écoutez à ce sujet le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, au micro de Philippe Cantin.

Le ministre veut imposer la transparence sur les sites de revente, et ce, pour des sites étrangers comme Ticketmaster ou Live Nation.

«On se retrouve avec des sites de revente qui viennent charger très cher pour la revente de billets de spectacles, alors que parfois, ils n'ont même pas le billet en leur possession, dit-il. Et les consommateurs québécois, souvent, se retrouvent sur le site web d'un site de revente et ils ne le savent même pas parce qu'ils ne sont pas informés.»