La demande de hausse des tarifs d'Hydro-Québec pour la période 2026-2028 s'éleve à 9 % sur trois ans. Un chiffre qui dépasse l'inflation et qui met à l'épreuve une promesse du gouvernement.

Sylvain M. Audette, expert en énergie à HEC Montréal, décortique les raisons de cette augmentation et ses répercussions, notamment sur les clients résidentiels, l'économie québécoise et le rôle du faible niveau d'eau dans les réservoirs.

Écoutez Sylvain Audette, expert en énergie à HEC Montréal, faire le point sur la hausse demandée par Hydro-Québec, au micro de Philippe Cantin.

L'augmentation est limitée à 3 % par an pour les clients résidentiels, ce qui pourrait représenter jusqu'à 240 $ de plus par an d'ici 2028 pour une maison moyenne.

Pour compenser, la hausse des tarifs est portée à 5 % pour les autres catégories de clients, dont les secteurs commercial et industriel.