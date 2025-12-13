Snowbird qui passe des hivers en Floride

Certains Québécois continuent de passer l'hiver dans le sud des États-Unis pour éviter le froid, malgré les tarifs douaniers que le président Trump impose au Canada, révèle samedi un article de La Presse.

