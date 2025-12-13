 Aller au contenu
Snowbird qui passe des hivers en Floride

«On est dans un petit paradis, pourquoi on s'en priverait?»-Jocelyne Cazin

Signé Lévesque

le 13 décembre 2025 09:56

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Certains Québécois continuent de passer l'hiver dans le sud des États-Unis pour éviter le froid, malgré les tarifs douaniers que le président Trump impose au Canada, révèle samedi un article de La Presse. / Chad McDermott / Adobe Stock

Certains Québécois continuent de passer l'hiver dans le sud des États-Unis pour éviter le froid, malgré les tarifs douaniers que le président Trump impose au Canada, révèle samedi un article de La Presse.

Écoutez Jocelyne Cazin, journaliste, animatrice, autrice qui continue de passer ses hivers en Floride, en discuter au micro de Denis Lévesque. 

«Les raisons pour lesquelles on vient ici, c'est qu'on est dans un petit paradis. On est une belle communauté, il y a du golf, du tennis, du pickleball, des piscines, un club-house, un restaurant, plein d'activités. Pourquoi est-ce que l'on se priverait de ça? Parce que monsieur Trump est dans son Mar-a-Lago. Je n'en ai rien à cirer. Il ne vient pas chez moi et on ne m'invite pas non plus chez lui. Alors, comme propriétaire, je vais continuer d'utiliser mon condo.»

Jocelyne Cazin

