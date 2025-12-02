Des commerçants ne respectent pas les règles

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent le fait que certains commerçants ne repectent toujours pas les nouvelles règles encadrant les pourboires.

Les animateurs admettent que certaines entreprises peuvent avoir de la difficulté à boucler leurs fins de mois, mais estiment que d'autres profitent des pourboires pour s'enrichir, et ce, sans en avoir réellement besoin.

Le gouvernement doit-il intervenir à nouveau pour mieux encadrer l'utilisation du pourboire?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez répondre à ce sujet, mardi après-midi, dans La commission.