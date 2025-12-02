Projet de loi du ministre Simon Jolin-Barrette

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, déposerait un projet de loi mardi visant à protéger les consommateurs de certaines pratiques abusives.

Celui-ci vise à encadrer le renouvellement automatique d'abonnements en ligne (streaming, livraison de repas) qui augmentent subitement après un rabais, et à simplifier la procédure de désabonnement (via un «bouton magique»).

Il s'attaquerait aussi aux frais surprises sur les factures de cellulaires et à la revente de billets de spectacle par des sites trompeurs.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier où elle en explique les principaux détails, mardi, au micro de Patrck Lagacé.

