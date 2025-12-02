 Aller au contenu
Économie
Projet de loi du ministre Simon Jolin-Barrette

Une intervention de l'État pour mettre fin aux abonnements et frais abusifs

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 décembre 2025 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, déposerait un projet de loi mardi visant à protéger les consommateurs de certaines pratiques abusives. 

Celui-ci vise à encadrer le renouvellement automatique d'abonnements en ligne (streaming, livraison de repas) qui augmentent subitement après un rabais, et à simplifier la procédure de désabonnement (via un «bouton magique»).

Il s'attaquerait aussi aux frais surprises sur les factures de cellulaires et à la revente de billets de spectacle par des sites trompeurs.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier où elle en explique les principaux détails, mardi, au micro de Patrck Lagacé.  

Autre sujet abordé: 

  • La persistance de Pierre Karl Péladeau, deuxième actionnaire d'Air Transat, qui demande une assemblée extraordinaire pour se faire nommer au conseil d'administration. 

«Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, un actionnaire qui veut devenir un administrateur d'une compagnie. Ça arrive, mais dans le cas de Pierre Karl Péladeau, ça frappe un peu l'imaginaire parce qu'il a d'autres chats à fouetter dans la vie.»

Marie-Eve Fournier

