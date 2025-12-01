Poilievre au souper de la Tribune de la presse

Le souper annuel de la Tribune de la presse à Ottawa a eu lieu en fin de semaine. Surprise! Pierre Poilievre y était, lui qui avait toujours boycotté l'événement.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter cet événement rarissime au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Pierre Poilievre a démontré de l'humour et de l'autodérision, suscitant l'applaudissement des journalistes;
- Malgré des difficultés récentes, dont une perte de popularité et des revers électoraux, son comportement soulève des questions sur sa stratégie pour être perçu comme premier ministre potentiel;
- Le premier ministre Marc Carney a nommé les remplaçant de Steven Guilbeault.