La position canadienne sur l'Iran

On analyse la position fluctuante du premier ministre du Canada Mark Carney sur l’Iran.
Écoutez à ce sujet le spécialiste de la politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La position canadienne sur la guerre en Iran: «Un exercice de gymnastique politique»;
- Soutien militaire, diplomatie, cessez-le-feu, regret et appel au changement de régime, le tout, influencé par les positions contradictoires des États-Unis, de Donald Trump, de Marco Rubio d'Israël;
- Remaniement majeur à Ottawa avec la nomination de Glenn Peers comme sous-ministre du Commerce international.