Politique fédérale
La position canadienne sur l'Iran

«Un exercice de gymnastique politique» -Dimitri Soudas

le 5 mars 2026 17:50

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

On analyse la position fluctuante du premier ministre du Canada Mark Carney sur l’Iran.

Écoutez à ce sujet le spécialiste de la politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La position canadienne sur la guerre en Iran: «Un exercice de gymnastique politique»;
  • Soutien militaire, diplomatie, cessez-le-feu, regret et appel au changement de régime, le tout, influencé par les positions contradictoires des États-Unis, de Donald Trump, de Marco Rubio d'Israël;
  • Remaniement majeur à Ottawa avec la nomination de Glenn Peers comme sous-ministre du Commerce international.

