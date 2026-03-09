Le secteur du camionnage n'est pas épargné

La hausse des prix du carburant en raison de la guerre au Moyen-Orient ne sera pas sans conséquences sur le secteur du camionnage au Québec.

La population sera la première touchée, puisqu'à peu près tout item que l'on retrouve dans notre société transite par camion, souligne Marc Cadieux, PDG de l'association du camionnage du Québec

Écoutez Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.