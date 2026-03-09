Esprit sportif

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire impressionnante de 4 à 3 contre les Kings de Los Angeles, marquée par la performance dominante de Juraj Slafkovsky, auteur de deux buts et d'une mention d'aide cruciale sur le but gagnant de Nick Suzuki.

Au tennis, Félix Auger-Aliassime a surmonté un début de match difficile pour l'emporter en trois manches contre son compatriote Gabriel Diallo à Indian Wells.

Par ailleurs, le CF Montréal a créé la surprise en blanchissant les Red Bulls de New York 3 à 0, mettant fin à une séquence difficile.

Enfin, le monde de la Formule 1 est en pleine mutation avec la victoire de George Russell lors d'un Grand Prix marqué par de nouvelles réglementations techniques.

