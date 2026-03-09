 Aller au contenu
Sports
Esprit sportif

Le CH revient à Montréal, le tennis du Québec à Indian Wells et le CF gagne

par 98.5

0:00
6:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 mars 2026 16:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Le CH revient à Montréal, le tennis du Québec à Indian Wells et le CF gagne
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire impressionnante de 4 à 3 contre les Kings de Los Angeles, marquée par la performance dominante de Juraj Slafkovsky, auteur de deux buts et d'une mention d'aide cruciale sur le but gagnant de Nick Suzuki.

Au tennis, Félix Auger-Aliassime a surmonté un début de match difficile pour l'emporter en trois manches contre son compatriote Gabriel Diallo à Indian Wells.

Par ailleurs, le CF Montréal a créé la surprise en blanchissant les Red Bulls de New York 3 à 0, mettant fin à une séquence difficile.

Enfin, le monde de la Formule 1 est en pleine mutation avec la victoire de George Russell lors d'un Grand Prix marqué par de nouvelles réglementations techniques.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, lundi au Québec maintenant

Vous aimerez aussi

Martin Biron espère une série Canadiens-Sabres au printemps
Les amateurs de sports
Martin Biron espère une série Canadiens-Sabres au printemps
0:00
12:31
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
Le Québec maintenant
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
0:00
9:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
Rattrapage
Querelle dans les Alpes françaises
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles»
Rattrapage
Les indices montent et descendent rapidement
La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles»
Un sénateur républicain veut que son pays prenne le contrôle du pétrole iranien
Rattrapage
La vraie raison derrière la guerre en Iran?
Un sénateur républicain veut que son pays prenne le contrôle du pétrole iranien
Mark Carney se rendra en Norvège pour surveiller un exercie militaire de l'OTAN
Rattrapage
Méthode de dissuasion
Mark Carney se rendra en Norvège pour surveiller un exercie militaire de l'OTAN
Nominations partisanes de Legault : «Il se contredit lui-même»
Rattrapage
Chronique politique
Nominations partisanes de Legault : «Il se contredit lui-même»
«Les stations-service augmentent rapidement les prix et les baissent lentement»
Rattrapage
Une pratique généralisée
«Les stations-service augmentent rapidement les prix et les baissent lentement»
La Maison-Blanche publie des vidéos de propagande par intelligence artificielle
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
La Maison-Blanche publie des vidéos de propagande par intelligence artificielle
Survivor au Panama: «Se rapprocher donne un grand coup de main»
Rattrapage
Émission diffusée dès le 5 avril prochain
Survivor au Panama: «Se rapprocher donne un grand coup de main»
Biz décortique le nouvel album poétique et sombre de Houellebecq
Rattrapage
«Souvenez-vous de l'homme»
Biz décortique le nouvel album poétique et sombre de Houellebecq
3000 unités en trois ans: «Il ne faut pas attendre après les autres paliers»
Rattrapage
Terrains inutilisés pour construire des logements
3000 unités en trois ans: «Il ne faut pas attendre après les autres paliers»
Prix du gaz: «Il y aura fort probablement une autre hausse assez considérable»
Rattrapage
Le secteur du camionnage n'est pas épargné
Prix du gaz: «Il y aura fort probablement une autre hausse assez considérable»
Départ de Big Brother Célébrités: «Je sors la tête haute» -Mona de Grenoble
Rattrapage
Évincée dimanche soir
Départ de Big Brother Célébrités: «Je sors la tête haute» -Mona de Grenoble
Mort suspecte à Drummondville: le corps d'une femme retrouvé
Rattrapage
L'enquête est en cours
Mort suspecte à Drummondville: le corps d'une femme retrouvé
Tempête majeure: le Québec se prépare à 30 mm de verglas
Rattrapage
Alerte météo
Tempête majeure: le Québec se prépare à 30 mm de verglas