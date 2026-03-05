Relance des négociations avec Washington

Après des mois de froid diplomatique, le ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, se rendra à Washington pour tenter d'ouvrir le dialogue avec les Américains.

Ottawa peut-il espérer quelque chose de cette rencontre avec les États-Unis?

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Dimitri Soudas, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.