Relance des négociations avec Washington

Après des mois de froid diplomatique, le ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, se rendra à Washington pour tenter d'ouvrir le dialogue avec les Américains.
Ottawa peut-il espérer quelque chose de cette rencontre avec les États-Unis?
Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Dimitri Soudas, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Ce qu'ils vont dire demain, après-demain ou la semaine prochaine, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, je pense que le premier ministre est en train de préparer le terrain pour trois raisons...»