Politique fédérale
Relance des négociations avec Washington

«La réalité, c'est que la parole des Américains ne vaut plus rien»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mars 2026 17:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Après des mois de froid diplomatique, le ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, se rendra à Washington pour tenter d'ouvrir le dialogue avec les Américains.

Ottawa peut-il espérer quelque chose de cette rencontre avec les États-Unis?

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Dimitri Soudas, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Ce qu'ils vont dire demain, après-demain ou la semaine prochaine, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, je pense que le premier ministre est en train de préparer le terrain pour trois raisons...»

Dimitri Soudas

