Le documentaire J'ai souvenir encore, qui explore le pouvoir de la musique sur la maladie d’Alzheimer sera présenté mardi soir (20h) sur ICI Télé.
Écoutez France Beaudoin parler du documentaire au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Présenté par France Beaudoin, il explore l'impact de la musique sur les personnes atteintes d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs, en soulignant l'absence de traitements curatifs et l'importance des approches non pharmacologiques.
«Ce qu'on a vécu dans nos journées de tournage, ça a été vraiment très touchant, dit-elle. Mais je pense, très vrai, parce que le défi, c'était de pas faire de show avec ça. Le défi, c'était de mettre les gens en confiance au point où ils puissent juste être devant nos caméras et pas, justement, se sentir dans un documentaire.»
Des témoignages de proches aidants, de médecins et de gestionnaires illustrent les bienfaits de la musique sur l'anxiété, l'agitation et la qualité de vie.