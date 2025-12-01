Le documentaire J'ai souvenir encore, qui explore le pouvoir de la musique sur la maladie d’Alzheimer sera présenté mardi soir (20h) sur ICI Télé.

Écoutez France Beaudoin parler du documentaire au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Présenté par France Beaudoin, il explore l'impact de la musique sur les personnes atteintes d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs, en soulignant l'absence de traitements curatifs et l'importance des approches non pharmacologiques.