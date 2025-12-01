 Aller au contenu
Documentaire J'ai souvenir encore

«La musique trouve une espèce de voie de contournement» -France Beaudoin

le 1 décembre 2025 16:44

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
France Beaudoin au Gala des prix Gémeaux en 2024. / PC/Peter McCabe

Le documentaire J'ai souvenir encore, qui explore le pouvoir de la musique sur la maladie d’Alzheimer sera présenté mardi soir (20h) sur ICI Télé

Écoutez France Beaudoin parler du documentaire au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Présenté par France Beaudoin, il explore l'impact de la musique sur les personnes atteintes d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs, en soulignant l'absence de traitements curatifs et l'importance des approches non pharmacologiques.

«Ce qu'on a vécu dans nos journées de tournage, ça a été vraiment très touchant, dit-elle. Mais je pense, très vrai, parce que le défi, c'était de pas faire de show avec ça. Le défi, c'était de mettre les gens en confiance au point où ils puissent juste être devant nos caméras et pas, justement, se sentir dans un documentaire.»

France Beaudoin

Des témoignages de proches aidants, de médecins et de gestionnaires illustrent les bienfaits de la musique sur l'anxiété, l'agitation et la qualité de vie.

