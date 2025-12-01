Mise en service de la ligne Deux-Montagnes

Depuis l'inauguration de la ligne du REM vers Deux-Montagnes, les commerçants du centre-ville de Montréal bénéficient de retombées concrètes.

En plus de provoquer une hausse de l’achalandage, le REM permet aussi aux commerçants d’élargir leur clientèle avec des personnes qui résident en périphérie de Montréal.

Écoutez le témoignage de Paul-André Goulet, vice-président de Destination Centre-Ville et propriétaire de dix magasins Sports Experts depuis 30 ans, dont celui de la rue Ste-Catherine, réagir lundi au micro de Philippe Cantin.