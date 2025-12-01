1,40 $ pour les factures papier?

Hydro-Québec propose d'imposer des frais de 1,40 $ pour la facture papier afin d'économiser 12 millions de dollars annuels.

Le porte-parole de la société d'État, Maxence Huard-Lefebvre, a confirmé des pertes antérieures de 272 M$ pour les filiales Evolo et Hilo.

Ces entités ont été repositionnées pour s'aligner sur le plan d'action de 200 milliards de dollars.

Evolo utilisera ses batteries pour améliorer le service dans les régions isolées, et Hilo (qui a doublé ses clients à 120 000) servira d'outil pour diminuer la consommation en pointe et éviter de coûteuses infrastructures.

