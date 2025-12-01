 Aller au contenu
1,40 $ pour les factures papier?

Hydro-Québec tente de mettre fin aux coûts inutiles

La commission

le 1 décembre 2025 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Hydro-Québec tente de mettre fin aux coûts inutiles
Hydro-Québec cherche à diriger sa clientèle vers la facturation électronique. / Timon/ Adobe Stock

Hydro-Québec propose d'imposer des frais de 1,40 $ pour la facture papier afin d'économiser 12 millions de dollars annuels. 

Le porte-parole de la société d'État, Maxence Huard-Lefebvre, a confirmé des pertes antérieures de 272 M$ pour les filiales Evolo et Hilo. 

Ces entités ont été repositionnées pour s'aligner sur le plan d'action de 200 milliards de dollars.

Evolo utilisera ses batteries pour améliorer le service dans les régions isolées, et Hilo (qui a doublé ses clients à 120 000) servira d'outil pour diminuer la consommation en pointe et éviter de coûteuses infrastructures.

Écoutez Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole pour Hydro-Québec, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi. 

«Si la personne nous dit qu'elle n'a pas accès à Internet à la maison, on va lui permettre de continuer à recevoir la facture papier sans frais. Et c'est la même chose pour les gens âgés de 75 ans et plus.»

Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole pour Hydro-Québec

