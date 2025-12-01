 Aller au contenu
Immobilier
Productivité et organisation des métiers d'avenir

Construction au Québec: sommet historique et réorganisation massive à venir

par 98.5

0:00
11:59

Entendu dans

La commission

le 1 décembre 2025 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Construction au Québec: sommet historique et réorganisation massive à venir
La construction au Québec a connu un sommet historique en 2025 avec 216 millions d’heures travaillées, représentant 7 % du PIB et de l’emploi au Québec. / Jerome/ Adobe Stock

L'année 2025 a été historique pour la construction au Québec avec pas moins de 216 millions d'heures travaillées, le secteur étant stratégique pour la transition énergétique et la crise du logement. 

Pour 2026, on anticipe une légère baisse et un transfert d'activité, notamment avec le ralentissement du secteur industriel (reports dans la filière batterie) compensé par l'envol du génie civil (Hydro-Québec, éolienne).

La CCQ se concentre sur l'amélioration de la productivité et met en place le service Guichet Orientation Construction pour faciliter la transition des travailleurs touchés par des pertes d'emploi massives.

Écoutez Audrey Murray, PDG de la Commission de la construction du Québec, expliquer le tout, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

