Productivité et organisation des métiers d'avenir

L'année 2025 a été historique pour la construction au Québec avec pas moins de 216 millions d'heures travaillées, le secteur étant stratégique pour la transition énergétique et la crise du logement.

Pour 2026, on anticipe une légère baisse et un transfert d'activité, notamment avec le ralentissement du secteur industriel (reports dans la filière batterie) compensé par l'envol du génie civil (Hydro-Québec, éolienne).

La CCQ se concentre sur l'amélioration de la productivité et met en place le service Guichet Orientation Construction pour faciliter la transition des travailleurs touchés par des pertes d'emploi massives.

