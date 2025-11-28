Hausse du prix des maisons

L'époque où il était possible de s'acheter une maison pour 500 000$ est révolue. Aujourd'hui, il est presque qu'impossible d'obtenir une maison pour ce montant.
Ce projet est-il donc devenu inaccessible pour les jeunes?
Écoutez Maika Desnoyers, Courtière en immobilier RE/MAX et animatrice de l’émission Vendre ou rénover, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il y a toujours des ajouts, puis c'est épeurant pour nos jeunes. Sincèrement, de mon côté, il y a cinq ans, on a décidé mon chum qu'on a acheté un triplex. On s'est dit que si jamais il y a quelque chose, là, ben on a trois enfants qui s'en vont dedans.»