Hausse du prix des maisons

L'époque où il était possible de s'acheter une maison pour 500 000$ est révolue. Aujourd'hui, il est presque qu'impossible d'obtenir une maison pour ce montant.

Ce projet est-il donc devenu inaccessible pour les jeunes?

Écoutez Maika Desnoyers, Courtière en immobilier RE/MAX et animatrice de l’émission Vendre ou rénover, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.