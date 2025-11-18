La fin de la crise du logement?

Si les locataires se butaient à un nombre limité de logements par le passé, la situation semble être en train de changer à Montréal.

Selon Radio-Canada, des propriétaires sont contraints d'offrir des rabais ou même des gratuités pour attirer des locataires.

C'est le constat de deux associations de propriétaires qui observent un changement dans la tendance depuis le printemps dernier.

Écoutez Éric Sansoucy, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, au micro de Patrick Lagacé.

Est-ce signe qu'on se dirige vers la fin de la pénurie de logements?