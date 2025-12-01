Avantages fiscaux et dons de charité

Le mois de décembre est traditionnellement une période où les organismes de charité sollicitent le plus de dons, car les gens sont plus enclins à la générosité.

Toutefois, plusieurs Québécois ne connaissent pas bien les avantages fiscaux qui sont liés aux dons de charité.

En réalité, le crédit d'impôt est beaucoup plus intéressant que ce que les gens s'imaginent.

Écoutez la chronique économie de Marie-Eve Fournier, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés