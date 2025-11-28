Les amateurs de sports

Vendredi soir, pour cette édition de Ça sent la coupe, l'invité spécial est Jean-Marie Anctil.

Lors de sa rencontre avec Pierre Gervais et Mario Langlois, l'humoriste, acteur, animateur de radio et improvisateur québécois parle sans ambages des coulisses de la création, de l'anxiété de performance, de l'improvisation... et des millions de la LNH.

Il a révélé s'être volontairement coupé du sport et de l'information pendant un certain temps, lassé par le négatif.

Ancien fan des Nordiques, il explique comment il a appris à aimer le Canadien.

Il partage des anecdotes privilégiées de matchs de hockey avec d'anciens joueurs comme Guy Lafleur et Guy Carbonneau, se sentant chanceux d'avoir côtoyé ces légendes.

Écoutez l'humoriste, acteur, animateur de radio et improvisateur québécois Jean-Michel Anctil à Ça sent la coupe, vendredi, aux Amateurs de sports, avec Mario Langlois et Pierre Gervais.

Autres sujets abordés: