Sports
Les amateurs de sports

Ça sent la coupe, avec Jean-Michel Anctil

par 98.5

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 novembre 2025 22:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Ça sent la coupe, avec Jean-Michel Anctil
Ça sent la coupe, avec Mario Langlois, Jean-Michel Anctil et Pierre Gervais. / Cogeco Média

Vendredi soir, pour cette édition de Ça sent la coupe, l'invité spécial est Jean-Marie Anctil. 

Lors de sa rencontre avec Pierre Gervais et Mario Langlois, l'humoriste, acteur, animateur de radio et improvisateur québécois parle sans ambages des coulisses de la création, de l'anxiété de performance, de l'improvisation... et des millions de la LNH.

Il a révélé s'être volontairement coupé du sport et de l'information pendant un certain temps, lassé par le négatif.

Ancien fan des Nordiques, il explique comment il a appris à aimer le Canadien. 

Il partage des anecdotes privilégiées de matchs de hockey avec d'anciens joueurs comme Guy Lafleur et Guy Carbonneau, se sentant chanceux d'avoir côtoyé ces légendes.

Écoutez l'humoriste, acteur, animateur de radio et improvisateur québécois Jean-Michel Anctil à Ça sent la coupe, vendredi, aux Amateurs de sports, avec Mario Langlois et Pierre Gervais. 

Autres sujets abordés: 

  • Le processus de création de ses personnages (dont Râteau et Priscilla); 
  • Le stress et l'anxiété de performance vécus lors des galas Juste pour rire;
  • L'actualité du CH et la potentielle construction d'un nouveau noyau d'équipe.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
