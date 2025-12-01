Le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 couronnera le champion de la saison 2025.

Qui l'emportera? Avec une course à disputer, Lando Norris (McLaren) est en tête avec 408 points, devant Max Verstappen (Red Bull) qui en a 396 et Oscar Piastri (McLaren) qui en totalise 392.

Rappelons que le vainqueur empoche 25 points, devant le deuxième (18) et le troisième (15). Bref, les trois pilotes peuvent l'emporter, surtout qu'il n'est pas impossible que l'un d'entre eux ne termine pas la course.

Est-ce que McLaren va y aller de stratégie avec ses deux pilotes, l'écurie ayant refusé de le faire durant la saison?

Écoutez le pilote Alexandre Tagliani décortiquer tout ça.