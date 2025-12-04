Philpot demeure à long terme à Montréal

Les Alouettes de Montréal ont accordé un contrat de trois ans au receveur de passes Tyson Philpot.
Écoutez Bruno Heppell parler du nouveau contrat de Philpot avec les Alouettes et du match du jeudi soir de la NFL.
