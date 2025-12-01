Le Challenge CCM 2025 - anciennement, le Challenge Midget AAA - se tiendra du 10 au 14 décembre à Châteauguay, au Centre Multisports.
Écoutez le président de la Ligue M18 AAA du Québec, Yanick Lévesque, nous parler de l'événement à venir en compagnie de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L’événement rassemblera une vingtaine d'équipes d'ici, des Maritimes et une équipe américaine;
- Plus de 200 recruteurs seront présents;
- Les matchs de la ronde préliminaire seront comptabilisés au classement général
- L'événement offre aux jeunes joueurs une expérience compétitive et formatrice sous pression, tout en valorisant le plaisir du hockey.