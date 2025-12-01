 Aller au contenu
Ligue M18 AAA

Place au Challenge CCM 2025

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 1 décembre 2025 20:09

Jean-François Baril
Jean-François Baril / Cogeco Média

Le Challenge CCM 2025 - anciennement, le Challenge Midget AAA - se tiendra du 10 au 14 décembre à Châteauguay, au Centre Multisports.

Écoutez le président de la Ligue M18 AAA du Québec, Yanick Lévesque, nous parler de l'événement à venir en compagnie de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

  • L’événement rassemblera une vingtaine d'équipes d'ici, des Maritimes et une équipe américaine;
  • Plus de 200 recruteurs seront présents;
  • Les matchs de la ronde préliminaire seront comptabilisés au classement général
  • L'événement offre aux jeunes joueurs une expérience compétitive et formatrice sous pression, tout en valorisant le plaisir du hockey.

