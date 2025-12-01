Le Challenge CCM 2025 - anciennement, le Challenge Midget AAA - se tiendra du 10 au 14 décembre à Châteauguay, au Centre Multisports.

Écoutez le président de la Ligue M18 AAA du Québec, Yanick Lévesque, nous parler de l'événement à venir en compagnie de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés