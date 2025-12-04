 Aller au contenu
Hockey
Les forts liens de Markov à Montréal

«Lui, c'était ses coéquipiers» -Dany Dubé

le 4 décembre 2025 19:00

Louis Jean
Dany Dubé
Andrei Markov lors de son hommage, mercredi, au Centre Bell. / PC/Christopher Katsarov

L'ex-défenseur des Canadiens de Montréal Andreï Markov a eu droit à un bel hommage, mercredi soir, au Centre Bell, avant le match entre le Tricolore et les Jets de Winnipeg.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens Dany Dubé revenir sur cette soirée avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le partage des hommages: Carey Price, P.K. Subban, José Thédore, etc.;
  • De qui parle Markov: de ses coéquipiers, du public et de sa famille;
  • «Markov cochait toutes les cases»
  • Le nombre effarant de buts accordés par les Canadiens en novembre.

