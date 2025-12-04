 Aller au contenu
Soccer
Coupe du monde 2026

Place au tirage au sort, vendredi

par 98.5 Sports

0:00
11:35

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 décembre 2025 21:01

Avec

Louis Jean
Louis Jean
Place au tirage au sort, vendredi
Un membre des médias lors des derniers préparatifs du tirage de la Coupe du monde 2026. / AP/Chris Carlson

La planète foot a fini d'attendre. C'est vendredi qu'aura lieu le tirage en vue de la Coupe du monde de soccer qui sera présentée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, nous expliquer comment fonctionne le tirage... à 48 équipes cette fois.

Les sujets discutés 

  • Dans quel groupe se retrouvera le Canada?
  • On discute du fonctionnement du tirage;
  • 42 des 48 nations attendues sont déjà qualifiées;
  • Le Canada vient désormais au 25e rang mondial;
  • L'incertitude de la participation de Lionel Messi;
  • La finale MLS Miami-Vancouver
  • La nomination de Wilfried Nancy comme entraîneur du Celtic de Glasgow.

Vous aimerez aussi

Une première participation en 52 ans pour Haïti
Les amateurs de sports
Une première participation en 52 ans pour Haïti
0:00
10:58
«On cherche clairement à réduire les erreurs potentielles» -Patrice Bernier
Les amateurs de sports
«On cherche clairement à réduire les erreurs potentielles» -Patrice Bernier
0:00
9:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année
Rattrapage
Bilan Tennis Canada
Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
Rattrapage
Vague de blessures dans la LNH
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
«Dobes n'a que trois défaites en temps régulier» -Stéphane Waite
Rattrapage
Partant probable samedi?
«Dobes n'a que trois défaites en temps régulier» -Stéphane Waite
«Nate MacKinnon n'accepte jamais d'être le numéro 2» -Jean-Sébastien Giguère
Rattrapage
L'Avalanche du Colorado domine
«Nate MacKinnon n'accepte jamais d'être le numéro 2» -Jean-Sébastien Giguère
«Il n'y a pas de plan B» - Luc Tardif
Rattrapage
JO: et si l'aréna de hockey n'est pas prêt?
«Il n'y a pas de plan B» - Luc Tardif
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
Rattrapage
Taux d'efficacité en baisse et calendrier condessé
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
«Un beau cadeau de Noël» -Bruno Heppell
Rattrapage
Philpot demeure à long terme à Montréal
«Un beau cadeau de Noël» -Bruno Heppell
«Lui, c'était ses coéquipiers» -Dany Dubé
Rattrapage
Les forts liens de Markov à Montréal
«Lui, c'était ses coéquipiers» -Dany Dubé
«Il faut que tu sois engagé mentalement» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Il faut que tu sois engagé mentalement» -Martin St-Louis
Jake Evans: «C'est le joueur qui cause le plus de problèmes» -Dany Dubé
Rattrapage
Il connait des ennuis
Jake Evans: «C'est le joueur qui cause le plus de problèmes» -Dany Dubé
«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous
Rattrapage
Dans la LNH avec le Lightning à 27 ans
«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous
«Samuel Blais a une paire de mains incroyable» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Rocket de Laval
«Samuel Blais a une paire de mains incroyable» -Stéphane Leroux
La dernière course va couronner le champion de 2025
Rattrapage
Formule 1
La dernière course va couronner le champion de 2025
«Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»
Rattrapage
Pour la première fois depuis 2016-2017
«Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»