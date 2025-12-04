Coupe du monde 2026

La planète foot a fini d'attendre. C'est vendredi qu'aura lieu le tirage en vue de la Coupe du monde de soccer qui sera présentée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, nous expliquer comment fonctionne le tirage... à 48 équipes cette fois.
Les sujets discutés
- Dans quel groupe se retrouvera le Canada?
- On discute du fonctionnement du tirage;
- 42 des 48 nations attendues sont déjà qualifiées;
- Le Canada vient désormais au 25e rang mondial;
- L'incertitude de la participation de Lionel Messi;
- La finale MLS Miami-Vancouver
- La nomination de Wilfried Nancy comme entraîneur du Celtic de Glasgow.